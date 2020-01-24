Pakdemirli: "26 Ekim 2019 itibarıyla canlı hayvan ithalatı için yeni belge vermiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli: '26 Ekim 2019 itibarıyla canlı hayvan ithalatı için yeni belge vermiyoruz' - Son Dakika

Pakdemirli: "26 Ekim 2019 itibarıyla canlı hayvan ithalatı için yeni belge vermiyoruz"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (2)

Pakdemirli: 26 Ekim 2019 itibarıyla canlı hayvan ithalatı için yeni belge vermiyoruz

Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:29 Kaynak: AA
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