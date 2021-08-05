Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları MUĞLA( AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. (1)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(28 Temmuz-5 Ağustos) 44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı."
Bakan Pakdemirli: "Yangınlar soğutulduktan sonra en kısa sürede hasar tespiti yapılacak, yanan ağaçlar sahadan çıkartılacak, ilk yağmurdan sonra fidan dikimi başlayacak."
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Pakdemirli: '(28 Temmuz-5 Ağustos) 44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı' - Son Dakika