Pakdemirli. "4,5 Yıl Daha Seçim Yok, Herkes Oturup Projesine Çalışacak"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülkenin seçim ortamından çıkarılması gerektiğini belirterek, "AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na verdiğiniz desteğin devamı önemli. Bu desteği vermeye devam ederseniz 4,5 yıl daha seçim yok, herkes oturacak programına, projesine çalışacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülkenin seçim ortamından çıkarılması gerektiğini belirterek, "AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na verdiğiniz desteğin devamı önemli. Bu desteği vermeye devam ederseniz 4,5 yıl daha seçim yok, herkes oturacak programına, projesine çalışacak." dedi.



Bakan Pakdemirli, İzmir'deki temasları kapsamında Urla ilçesi Hakan Çeken Kültür Merkezi'nde muhtarlar, çiftçiler ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Seçimlere az zaman kaldığını hatırlatan Pakdemirli, parlamenter sistemle başkanlık sisteminin çekişmesinin sona ermesi için bu seçimin önemli olduğunu söyledi.



Bakan Pakdemirli, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananlara değinerek, "Milletin oyunu almışız, Cumhurbaşkanı yeni seçilmiş, hükümet 8-9 ay önce seçilmiş, millet, 'ben AK Parti ile çalışmak istiyorum' demiş. Bunlar çıktılar, 'siz vatan hainisiniz diyorlar. Zorla, sizin onayınızı, egemenliğinizi elinizden almaya kalktılar. Buna milletimiz ne yaptı, yeri geldi tankların altına yattı, yeri geldi kurşunlara göğsünü siper etti. O yüzden bu millet, ayağının altı öpülecek bir millettir." diye konuştu.



Pakdemirli, 16 yılda 13 seçim geçirildiğini belirterek, "Bugün 14'üncü seçime doğru gidiyoruz, bu seçim ortamından artık kurtulalım. O yüzden daha evvelden AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na verdiğiniz desteğin devamı önemli. Bu desteği vermeye devam ederseniz 4,5 yıl daha seçim yok, herkes oturacak programına projesine çalışacak." ifadesini kullandı.



Bakan Pakdemirli, çiftçilerin sıkıntılarını bildiğini ve bunların giderilmesi noktasında çalışma yürüttüklerini, balıkçılıkla ilgili de bir yasa çalışması yaptıklarını aktararak, "Merak etmeyin bu trolleri hallediyoruz, bu yasayı nisan ayı içerisinde çıkaracağız." dedi.



Seçimde Cumhur İttifakı AK Partili Belediye Başkan adayı Adıgüzel Demirel ve İzmir'de Nihat Zeybekci'ye destek isteyen Pakdemirli, daha sonra Seferihisar ilçesinde muhtarlar, STK temsilcileri, çiftçiler ve vatandaşlarla buluştu.



Türkiye'de koalisyonların önüne geçmek için sistem değişikliğine gidildiğini anımsatan Pakdemirli, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin yeni sistemin tasdiki olacağına işaret etti.



Cumhur İttifakı Seferihisar adayı Hamit Nişancı'ya ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci'ye destek isteyen Pakderimli, bakanlığı tarafından yapılacak yatırımlardan da bahsetti.

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