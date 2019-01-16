Son Dakika Haberleri: Pakdemirli, 70 Ülkenin Tarım Bakanı ile Berlin'de Buluşacak

Pakdemirli, 70 Ülkenin Tarım Bakanı ile Berlin'de Buluşacak

1 saat önce

ALMANYA'nın başkentinde 17-19 Ocak tarihleri arasında 11. kez düzenlenecek Dünya Gıda ve Tarım Forumu'na 70 ülkenin tarım bakanları, bilim insanları ve sivil toplum temsilcileri katılacak.

Pakdemirli, 70 Ülkenin Tarım Bakanı ile Berlin'de Buluşacak, System.String[]
ALMANYA'nın başkentinde 17-19 Ocak tarihleri arasında 11. kez düzenlenecek Dünya Gıda ve Tarım Forumu'na 70 ülkenin tarım bakanları, bilim insanları ve sivil toplum temsilcileri katılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Bakanları Konferansı kapsamında gerçekleştirilecek dört oturumdan biri olan 'Tarım ve Kırsal Bölgelerde Yapısal Değişiklikler' konulu oturuma başkanlık edecek. 

Pakdemirli'nin Alman mevkidaşı Julia Klöckner ile de bir görüşme yapması bekleniyor. Berlin'de çok sayıda ikili görüşmeler yapması beklenen Pakdemirli'nin cuma akşamı Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de biraraya gelmesi planlanıyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:55 

Berlin, Güncel
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