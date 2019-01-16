Pakdemirli, 70 Ülkenin Tarım Bakanı ile Berlin'de Buluşacak
1 saat önce
ALMANYA'nın başkentinde 17-19 Ocak tarihleri arasında 11. kez düzenlenecek Dünya Gıda ve Tarım Forumu'na 70 ülkenin tarım bakanları, bilim insanları ve sivil toplum temsilcileri katılacak.
ALMANYA'nın başkentinde 17-19 Ocak tarihleri arasında 11. kez düzenlenecek Dünya Gıda ve Tarım Forumu'na 70 ülkenin tarım bakanları, bilim insanları ve sivil toplum temsilcileri katılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Tarım Bakanları Konferansı kapsamında gerçekleştirilecek dört oturumdan biri olan 'Tarım ve Kırsal Bölgelerde Yapısal Değişiklikler' konulu oturuma başkanlık edecek.
Pakdemirli'nin Alman mevkidaşı Julia Klöckner ile de bir görüşme yapması bekleniyor. Berlin
'de çok sayıda ikili görüşmeler yapması beklenen Pakdemirli'nin cuma akşamı Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de biraraya gelmesi planlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:55
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