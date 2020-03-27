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Pakdemirli: "790 veteriner hekim, 699 ziraat, 363 gıda, 101 su ürünleri mühendisi ile 11 veteriner...
6 saat önce
Pakdemirli: "790 veteriner hekim, 699 ziraat, 363 gıda, 101 su ürünleri mühendisi ile 11 veteriner sağlık ve 189 ziraat teknikeri ataması yapacağız."
Pakdemirli: "790 veteriner hekim, 699 ziraat, 363 gıda, 101 su ürünleri mühendisi ile 11 veteriner sağlık ve 189 ziraat teknikeri ataması yapacağız."
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:29 Kaynak: AA
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