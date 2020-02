Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sağlıklı gıdalar istenilen şekilde üretilene kadar denetimlerin süreceğini belirterek, "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Pakdemirli, SÜTAŞ Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesisleri'nde incelemelerde bulundu, SÜTAŞ yetkililerinden bilgi aldı.

Pakdemirli, daha sonra Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde "Söz Sizde Tarım Orman Buluşmaları" kapsamında düzenlenen Bingöl Sektör Buluşmaları Toplantısı'nda, tarım ve orman sektörlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlığa geldiği ilk günden itibaren tüm Türkiye'yi dolaşarak ülkenin tarım problemlerini teşhis edip tedavi yöntemlerini ortaya koyduklarını anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bügün itibarıyla tarımda önemli bir üründe önemli bir problem kalmadı. Bununla ilgili en başta Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü sizler namına ne zaman gelip 'Üreticilerin şöyle bir problemi var.' dediğimizde her zaman bize dedi ki 'Çözün, üreticiyi, yetiştiriciyi, besiciyi memnun edin.' Biz de mümkün mertebe her problemin üzerine gittik. Her birini aynı günde belki çözemedik ama belli bir süre geçtikten sonra. Bugün Türkiye'de tarım ürünleri namına, et süt ürünleri namına herhangi bir problem kalmadığını gururla söyleyebilirim. Bu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarısıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıdır."

Bakan Pakdemirli, "Tarımda bugün neredeyiz, nereye doğru gidiyoruz, yolculuğumuz neresi?" sorularına yanıt vererek, Türkiye'nin büyüyen bir ülke olduğunu, son 17 yılda tarımsal hasılanın 486 kat, bitkisel üretimin yüzde 20, tohum üretiminin 8-10 kat arttığını, kırsal kalkınma alanlarında 200 bin istihdam sağlandığını, 193 ülkeye bin 827 tarımsal ürün ihraç edildiğini söyledi.

Pakdemirli, Bakanlıklarınca 2002-2018'de yapılan hizmet ve yatırımları verilerle anlattı.

Bingöl'de kurulan SÜTAŞ ile kentin ihracatının artacağına işaret eden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"SÜTAŞ tüm bölgeye hizmet edeceği gibi etraftaki komşu ülkelere mutlaka hizmet edecek. Türkiye'nin sınırlarından ufka doğru yeni müşteriler, yeni pazarlar aramak için mutlaka bakıyor olacaktır. Dış ticaret fazlamız 5,3 milyardır. Hani diyorlar ya Türkiye için aslında sizi kötülüyorlar. Yani diyorlar ki 'Türkiye artık bir ithalat cenneti oldu, kendi kendine yetmiyor.' 18 milyar dolar ihracatımızla, 5,3 milyar dış ticaret fazlamızla Türkiye ihracatçı bir ülke ve kendi kendine yüzde 100 üzerinden fazla yetebilen ülkelerin en başında geliyor."

"Tüm ülkede denetim seferberliğine başlıyoruz"

Bakan Pakdemirli, gıda denetimleri ve firmaların ifşası konusunda çok ciddi çalışmaların yürütüldüğünü vurguladı.

"Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz." diyen Pakdemirli, "Bütün çabamız ve mücadelemiz Türkiye'de dört dörtlük, 7'den 77'ye herkesin yiyebileceği sağlıklı gıdalar tam anlamıyla istediğimiz şekilde üretilene kadar bu çabamız da devam edecek. Bunu herkes buradan böyle bilsin. Pazartesi ayrıca tüm ülkede yine bir denetim seferberliğine başlıyoruz. Ürün bazlı denetim seferberliğine, 6 gün devam edecek bu denetim seferberliğine tüm ülkede pazartesi itibarıyla başlıyoruz." diye konuştu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarındaki fındığı satışa sunacaklarını da belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"TMO biliyorsunuz son iki sezondur fındıkla ilgili çok başarılı bir politika yönetiyor ve üreticimiz bu anlamda son derece memnun. Geçen sezon da biliyorsunuz TMO 16,5-17 liradan fındığı almıştı ve bunun yurt dışına pazarlanması sayesinde de 1,5 milyar lira Türkiye ekonomisine ve bilançosuna bir artı sağlamıştı. Şimdi elimizde bir miktar stok var. Bu stokları da bir şekilde yeni sezona hazırlanabilmek için elimizden yavaş yavaş çıkarmamız gerekiyor. O yüzden 1 Mart 2020 tarihinden itibaren 20,50 liradan bunu arzu edenlerin kullanımına, istifadesine açıyoruz. 20,50 liradan TMO fındığını pazarlamaya 1 Mart itibarıyla başlıyoruz."

Bingöl'deki hizmetlerle de değinen Pakdemirli, tarım kredi kooperatifi marketi açılması, 25 kırsal kalkınma projesi, 19 ahır-ağıl projesi, 18 üreticiye damızlık koç, Guldar domatesine coğrafi işaret verilmesi konularına değindi ve diğer yatırımların tamamlanacağı müjdesini verdi.