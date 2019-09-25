Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "(Adana'daki terör saldırısı) Bu menfur terör saldırılarını lanetliyoruz"
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Pakdemirli: "(Adana'daki terör saldırısı) Bu menfur terör saldırılarını lanetliyoruz"

8 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iki bakanlık arasında "Denetimli Serbestlik Kapsamındaki ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılabilmesine Yönelik...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iki bakanlık arasında "Denetimli Serbestlik Kapsamındaki ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılabilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" imza törenine katıldı. (1)

Pakdemirli: (Adana'daki terör saldırısı) Bu menfur terör saldırılarını lanetliyoruz

Bekir Pakdemirli, Abdulhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:26 Kaynak: AA
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