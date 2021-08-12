Pakdemirli: "Afette aziz milletimizle ormanlarımız için tek yürek olduk. Tüm yangınları kontrol altına aldık" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. (1)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Büyük yangınlardan dolayı tüm ülke teyakkuz halindeydi. Bu teyakkuz halinden hayatın normal akışına geçiyor olmamız lazım."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: " Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınını kontrol altına aldık."

Bakan Pakdemirli: "Afette aziz milletimizle ormanlarımız için tek yürek olduk. Tüm yangınları kontrol altına aldık."