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Pakdemirli: " 'Akdeniz Yangınlarla Mücadele Birliği'ni bir an evvel hayata geçirmemiz lazım"
7 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açılış töreninde konuşması Dua edilmesi Açılış kurdelesinin kesilmesi ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü eğitim tesisi açılışı ve cami temel atma törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:45 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açılış töreninde konuşması
Dua edilmesi
Açılış kurdelesinin kesilmesi ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü eğitim tesisi açılışı ve cami temel atma törenine katıldı. (2)
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