Pakdemirli: " 'Akdeniz Yangınlarla Mücadele Birliği'ni bir an evvel hayata geçirmemiz lazım" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli: ' 'Akdeniz Yangınlarla Mücadele Birliği'ni bir an evvel hayata geçirmemiz lazım' - Son Dakika

Pakdemirli: " 'Akdeniz Yangınlarla Mücadele Birliği'ni bir an evvel hayata geçirmemiz lazım"

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açılış töreninde konuşması Dua edilmesi Açılış kurdelesinin kesilmesi ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü eğitim tesisi açılışı ve cami temel atma törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açılış töreninde konuşması

Dua edilmesi

Açılış kurdelesinin kesilmesi ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü eğitim tesisi açılışı ve cami temel atma törenine katıldı. (2)

Pakdemirli: 'Akdeniz Yangınlarla Mücadele Birliği'ni bir an evvel hayata geçirmemiz lazım

Bekir Pakdemirli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:45 Kaynak: AA
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