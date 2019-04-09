Pakdemirli: "Amacımız Tüm Hizmetleri E-devlet'e Taşımak"
31 dakika önce
- Smartcon 2019 Ankara Teknoloji Zirvesi'ne katılanlardan görüntüler Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Smartcon 2019 Ankara Teknoloji Zirvesinin açılışında konuştu.
- Smartcon 2019 Ankara
Teknoloji Zirvesi'ne katılanlardan görüntüler Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Smartcon 2019 Ankara Teknoloji Zirvesinin açılışında konuştu. (3)
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:17 Kaynak: AA
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