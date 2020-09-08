Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Amanos Dağlarında kontrol altına alınmaya çalışılan yangın bölgesinde bilgi alması
Helikopter destekli yangın söndürme çalışmaları
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefon görüşmesi HATAY - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Amanos Dağlarında kontrol altına alınmaya çalışılan yangın bölgesinde 220 Nolu Kesiciktepe Hava Radar Kıta Komutanlığından yangın çalışmalarını koordine etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 14:56 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Pakdemirli, Amanos Dağlarında kontrol altına alınmaya çalışılan yangın bölgesinde - Son Dakika