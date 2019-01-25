Pakdemirli: "(Antalya'daki Hortum) Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor"
2 saat önce
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kumluca'da hortumdan zarar gören bölgeleri inceledi.
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
'nin açıklaması ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kumluca
'da hortumdan zarar gören bölgeleri inceledi. Pakdemirli, incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:58 Kaynak: AA
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