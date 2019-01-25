Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "(Antalya'daki Hortum) Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor"

Pakdemirli: "(Antalya'daki Hortum) Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor"

2 saat önce

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kumluca'da hortumdan zarar gören bölgeleri inceledi.

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kumluca'da hortumdan zarar gören bölgeleri inceledi. Pakdemirli, incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:58 Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Kumluca, Güncel
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