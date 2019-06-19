Pakdemirli: Araklı'daki selde 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi kayıp
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Araklı'daki selde bu saat itibarıyla 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:18
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Araklı
'daki selde bu saat itibarıyla 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.
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