Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: Araklı'daki selde 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi kayıp
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Pakdemirli: Araklı'daki selde 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi kayıp

46 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Araklı'daki selde bu saat itibarıyla 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Pakdemirli: Araklı'daki selde 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi kayıp, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Araklı'daki selde bu saat itibarıyla 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:18 
Bekir Pakdemirli, Araklı, Ekonomi
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