İl tarım müdürleri koordinasyon toplantısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin video konferans yöntemiyle il tarım müdürlerine hitap etmesi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle düzenlenen il tarım müdürleri koordinasyon toplantısına katıldı. (3)

"23,2 milyon hektar tarım arazisi olan ülkemizde, yaklaşık 3 milyon hektar atıl tarım arazisi bulunmakta olup, bu arazilerin 2 milyon hektar alanı üretime kazandırılabilecek durumda. İlçelerimizdeki atıl tarım arazilerinin belirlenmesi, belirlenen bu arazilerin üretim yapmak isteyenlere kiralanması için çalışma yapmanızı istiyorum."

"İzinsiz yapılan hobi bahçeleri tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor"