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Pakdemirli: "Bakanlığımızdaki 2 bin 153 kadroya ilişkin atamalar 15-22 Mayıs'ta ÖSYM üzerinden...
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin katıldığı toplantı Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bakanlığa 2 bin 153 kadroya ilişkin atamaların 15-22 Mayıs'ta ÖSYM üzerinden yapılacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin katıldığı toplantı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bakanlığa 2 bin 153 kadroya ilişkin atamaların 15-22 Mayıs'ta ÖSYM üzerinden yapılacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:32 Kaynak: AA
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