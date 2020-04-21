Pakdemirli: "(Balık kampanyası) Üçüncü kampanyamız 21-23 Nisan'da alabalıkta olacak" - Son Dakika
Son Dakika›Güncel›Pakdemirli: '(Balık kampanyası) Üçüncü kampanyamız 21-23 Nisan'da alabalıkta olacak' - Son Dakika
Pakdemirli: "(Balık kampanyası) Üçüncü kampanyamız 21-23 Nisan'da alabalıkta olacak"
7 saat önce
Anadolu Ajansı Özel Yayını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Özel Yayını'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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22.04.2020 00:00:10. #1.13#
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