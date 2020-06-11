Pakdemirli: "Başaktaki bir buğday tanesinin bile zayi edilmemesi için gerekli tespit çalışmalar...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürleri ile video konferansla görüştü.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürleri ile video konferansla görüştü. (3)
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 12:40 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Pakdemirli: 'Başaktaki bir buğday tanesinin bile zayi edilmemesi için gerekli tespit çalışmalar... - Son Dakika
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