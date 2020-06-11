Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürleri ile video konferansla görüştü. (3)