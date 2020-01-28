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Pakdemirli: "Başarılı insanların çok yönlü olduklarını görüyorum"
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Yeni Başlayacak Sözleşmeli Personel Eğitim Programı'nın açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:42 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Yeni Başlayacak Sözleşmeli Personel Eğitim Programı'nın açılışına katıldı. (5)
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