Pakdemirli: "Biz, 18 aydır makamdan çok sahadayız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Biz, 18 aydır makamdan çok sahadayız' - Son Dakika

Pakdemirli: "Biz, 18 aydır makamdan çok sahadayız"

6 saat önce

Tarım ve Orman temsilcileri programının düzenlendiği salon Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkışı Bakan Pakdemirli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gümüşhane'de tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Tarım ve Orman temsilcileri programının düzenlendiği salon

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkışı

Bakan Pakdemirli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gümüşhane'de tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. (1)

Pakdemirli: Biz, 18 aydır makamdan çok sahadayız

Bekir Pakdemirli, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:43 Kaynak: AA
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