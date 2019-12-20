Tarım ve Orman temsilcileri programının düzenlendiği salon

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkışı

Bakan Pakdemirli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gümüşhane'de tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. (1)