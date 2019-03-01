Pakdemirli: "Biz Artık 100 Yıllık Planlar Yapmamız Lazım"
1 saat önce
- Van depreminde yaşamını yitirenlerin anısına Karabağlar'da düzenlenen fidan dikimi töreni Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van depreminde yaşamını yitirenlerin anısına Karabağlar'da düzenlenen fidan dikimi törenine katıldı.
- Van
depreminde yaşamını yitirenlerin anısına Karabağlar
'da düzenlenen fidan dikimi töreni Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van depreminde yaşamını yitirenlerin anısına Karabağlar'da düzenlenen fidan dikimi törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:51 Kaynak: AA
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