Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Biz Artık 100 Yıllık Planlar Yapmamız Lazım"

Pakdemirli: "Biz Artık 100 Yıllık Planlar Yapmamız Lazım"

1 saat önce

- Van depreminde yaşamını yitirenlerin anısına Karabağlar'da düzenlenen fidan dikimi töreni Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van depreminde yaşamını yitirenlerin anısına Karabağlar'da düzenlenen fidan dikimi törenine katıldı.

- Van depreminde yaşamını yitirenlerin anısına Karabağlar'da düzenlenen fidan dikimi töreni
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van depreminde yaşamını yitirenlerin anısına Karabağlar'da düzenlenen fidan dikimi törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:51 Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Karabağlar, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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