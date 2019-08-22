Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Biz yerelin kaynaklarını, güçlü yanlarını, değerlerini ve potansiyelini çok iyi...
Son Dakika Güncel Haber

Pakdemirli: "Biz yerelin kaynaklarını, güçlü yanlarını, değerlerini ve potansiyelini çok iyi...

45 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin toplantının yapıldığı salona gelmesi Bakan Pakdemirli'nin katılımcılarla selamlaşması Katılımcılardan detay görüntüler Bakan Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yerel kalkınmada bölge dinamiklerini dikkate alan...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin toplantının yapıldığı salona gelmesi

Bakan Pakdemirli'nin katılımcılarla selamlaşması

Katılımcılardan detay görüntüler

Bakan Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yerel kalkınmada bölge dinamiklerini dikkate alan proje dönemini başlatması kapsamında, LEADER Tedbirinin Lansman Toplantısı'nda konuştu.

Bekir Pakdemirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Geçen yıl Yunanistan'daki yangına yardım etmek isteyen Pakdemirli: 6 uçağın 3'ünün motoru yok
Bakan Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü Son dakika! Soylu'dan, HDP'li başkanların "Biz seçilmişiz" sözlerine yanıt: Demokrasi bir truva atı değildir Kız arkadaşını, insanların gözü önünde bayılana kadar demir çubukla darp etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 11:34:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Biz yerelin kaynaklarını, güçlü yanlarını, değerlerini ve potansiyelini çok iyi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]