Pakdemirli: "Biz yerelin kaynaklarını, güçlü yanlarını, değerlerini ve potansiyelini çok iyi...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin toplantının yapıldığı salona gelmesi Bakan Pakdemirli'nin katılımcılarla selamlaşması Katılımcılardan detay görüntüler Bakan Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yerel kalkınmada bölge dinamiklerini dikkate alan...
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:49 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin toplantının yapıldığı salona gelmesi
Bakan Pakdemirli'nin katılımcılarla selamlaşması
Katılımcılardan detay görüntüler
Bakan Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yerel kalkınmada bölge dinamiklerini dikkate alan proje dönemini başlatması kapsamında, LEADER Tedbirinin Lansman Toplantısı'nda konuştu.
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