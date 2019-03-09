Pakdemirli: "Bizim Gelişmiş Medeniyetler Seviyeni Yakalamak İçin Zamanla Bir Yarışımız Var"
1 saat önce
- Karaali Mahallesinde vatandaşlarla buluşma Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karaali Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:31 Kaynak: AA
İstanbul'da Güneş Yüzünü Gösterdi, Vatandaş Denize Girdi
Bakan Pakdemirli: Pancarda Kotayı Artırıyoruz
Vatandaşlar, 12 Saat Cipte Mahsur Kalan Köpek İçin Seferber Oldu
"Gel Seninle Bir Konuşalım" Çağrısını Reddedince Silahlı Saldırıya Uğradı