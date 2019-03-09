Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Bizim Gelişmiş Medeniyetler Seviyeni Yakalamak İçin Zamanla Bir Yarışımız Var"

Pakdemirli: "Bizim Gelişmiş Medeniyetler Seviyeni Yakalamak İçin Zamanla Bir Yarışımız Var"

1 saat önce

- Karaali Mahallesinde vatandaşlarla buluşma Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karaali Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

- Karaali Mahallesinde vatandaşlarla buluşma
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması
ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karaali Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:31 Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Karaali, Güncel
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