Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Bu Millet Gönderinde Başka Bayrak Dalgalanmasına Müsaade Etmez"

Pakdemirli: "Bu Millet Gönderinde Başka Bayrak Dalgalanmasına Müsaade Etmez"

14 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son seçimde 24 Haziran'da milletten bir vize aldık.

Pakdemirli:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son seçimde 24 Haziran'da milletten bir vize aldık. Bu vize 'Recep Tayyip Erdoğan 2023'e kadar ülkeyi yönetsin' vizesi idi. Ben yeni bakan seçildim, bir ay oldu olmadı, bir baktık döviz kurları yükselmeye başladı. Bir sebebi var mıydı? Yoktu ama yurt dışından başlayan bir operasyondu. Son günlerde de aynısını yapıyorlar ama bilmiyorlar ki bu millet, yeri gelir aç kalır ama gönderinde başka bayrak dalgalanmasına müsaade etmez." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Erfelek ilçesine gelen Bakan Pakdemirli, Erfelek Kaymakamlığını ziyaret etti.

Kaymakam Muhammed Yılmaz'dan ilçe hakkında bilgi alan Pakdemirli, ardından AK Parti Erfelek ilçesi Seçim Bürosu'nun önünde vatandaşlara hitap etti.

Pakdemirli, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2007'den bu yana farklı konularla zor durumlara düşürülmeye çalışıldığını söyledi.

AK Parti'nin iktidarda bulunduğu süre zarfında 13 kez seçime gidildiğini ve bunların hepsinde halkın kendilerine görev verdiğini belirten Pakdemirli, güvendikleri tek yerin millet olduğunu vurguladı.

Bakan Pakdemirli, ülkenin yine bir seçime gireceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Son seçimde 24 Haziran'da milletten bir vize aldık. Bu vize, 'Recep Tayyip Erdoğan 2023'e kadar ülkeyi yönetsin' vizesi idi. Ben yeni bakan seçildim, bir ay oldu olmadı, bir baktık döviz kurları yükselmeye başladı. Bir sebebi var mıydı? Yoktu ama yurt dışından başlayan bir operasyondu. Son günlerde de aynısını yapıyorlar ama bilmiyorlar ki bu millet, yeri gelir aç kalır ama gönderinde başka bayrak dalgalanmasına müsaade etmez. Bu millet çok travmalar yaşadı. Adnan Menderes'i ne yaptılar ' Astılar. Özal'ı belki de zehirlediler. Peki bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ı vesayetçilere teslim edecek mi' Hayır etmeyecek. Zaten bizim de güvendiğimiz tek yer millet. Millet ne derse başımız üstünde."

CHP'yi artık Atatürk'ün kurduğu parti olmamakla eleştiren Pakdemirli, "Bugün terörle kol kola olan siyasi partilerle iş birliği yapan CHP'ye Atatürk'ün partisi deme imkanımız var mı? O zaman bu seçimde milletin egemenliğinin ve gücünün devamı için AK Parti'ye desteğimizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, Erfelek ilçesinde toplam 240 dekar alanda ceviz, ıhlamur ve badem ormanları oluşturacaklarını belirterek, 3 yıllık bakımın ardından bu ormanların bedelsiz olarak 49 yıllığına köylülere tahsis edileceği müjdesini verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:53 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 Ayrı Anketi İnceleyen Şamil Tayyar, Çıkardığı Sonucu İlan Etti Talep Patlayınca Kenevir Tohumunun Kilosu Bin Liraya Çıktı Erdoğan, "Dünya Beşten Büyüktür" Sözünün Patentini Aldı Erdoğan'ın Patentini Aldığı Sözün, İki Gazetecinin Olduğu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 19:07:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Bu Millet Gönderinde Başka Bayrak Dalgalanmasına Müsaade Etmez"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]