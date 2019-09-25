Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Bu protokollerle daha yeşil bir Türkiye sağlanacak"
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Pakdemirli: "Bu protokollerle daha yeşil bir Türkiye sağlanacak"

2 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Denetimli Serbestlik Kapsamındaki ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılabilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Denetimli Serbestlik Kapsamındaki ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılabilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuştu. (2)

Pakdemirli: Bu protokollerle daha yeşil bir Türkiye sağlanacak

Bekir Pakdemirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:30 Kaynak: AA
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