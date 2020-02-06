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Pakdemirli: "Bu topraklar geleceğin mutfağı olacaktır" – İZMİR
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın (AGROEXPO) açılış törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:42 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın (AGROEXPO) açılış törenine katıldı.
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