Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: Bu uçaklar emniyetli olarak addedilmiyor
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Pakdemirli: Bu uçaklar emniyetli olarak addedilmiyor

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, THK'nin yangın söndürme uçaklarıyla ilgili, "Bu uçaklar belge üzerinde ne olursa olsun, emniyetli olarak addedilmiyor.

Pakdemirli: Bu uçaklar emniyetli olarak addedilmiyor, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, THK'nin yangın söndürme uçaklarıyla ilgili, "Bu uçaklar belge üzerinde ne olursa olsun, emniyetli olarak addedilmiyor. Devletin bir bakanı 'Biz bu uçakları emniyetli bulmuyoruz.' demiş, konu bitmiştir." dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:15 
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