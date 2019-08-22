Pakdemirli: Bu uçaklar emniyetli olarak addedilmiyor
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, THK'nin yangın söndürme uçaklarıyla ilgili, "Bu uçaklar belge üzerinde ne olursa olsun, emniyetli olarak addedilmiyor.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, THK'nin yangın söndürme uçaklarıyla ilgili, "Bu uçaklar belge üzerinde ne olursa olsun, emniyetli olarak addedilmiyor. Devletin bir bakanı 'Biz bu uçakları emniyetli bulmuyoruz.' demiş, konu bitmiştir." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:15
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