Pakdemirli: Bu uçaklar emniyetli olarak addedilmiyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, THK'nin yangın söndürme uçaklarıyla ilgili, "Bu uçaklar belge üzerinde ne olursa olsun, emniyetli olarak addedilmiyor. Devletin bir bakanı 'Biz bu uçakları emniyetli bulmuyoruz.' demiş, konu bitmiştir." dedi.