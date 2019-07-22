Pakdemirli: "Bu yapıların maliyeti düşük"
38 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yeraltı Barajları Eylem Planı" tanıtım toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:59 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, "Yeraltı Barajları Eylem Planı" tanıtım toplantısına katıldı. (3)
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