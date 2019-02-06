Pakdemirli: "Bu Yıl 16,1 Milyar Lira Desteğimiz Olacak"
32 dakika önce
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Kiraz ilçesinde çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:03 Kaynak: AA
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