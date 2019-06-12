Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: Bu yıl içme suyu problemi yaşanmayacak
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Pakdemirli: Bu yıl içme suyu problemi yaşanmayacak

4 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, barajlarda doluluk oranının yüzde 76,1'e ulaştığını belirterek, "Bu yıl ülkemizde içme suyu problemi yaşanmayacak.

Pakdemirli: Bu yıl içme suyu problemi yaşanmayacak, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, barajlarda doluluk oranının yüzde 76,1'e ulaştığını belirterek, "Bu yıl ülkemizde içme suyu problemi yaşanmayacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:43 
Bekir Pakdemirli, Ekonomi
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