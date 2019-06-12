Pakdemirli: Bu yıl içme suyu problemi yaşanmayacak
4 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, barajlarda doluluk oranının yüzde 76,1'e ulaştığını belirterek, "Bu yıl ülkemizde içme suyu problemi yaşanmayacak.
Tarım ve Orman Bakanı
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:43
Pakdemirli, barajlarda doluluk oranının yüzde 76,1'e ulaştığını belirterek, "Bu yıl ülkemizde içme suyu problemi yaşanmayacak." dedi.
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