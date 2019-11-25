Son Dakika › Güncel › Pakdemirli: 'Bugün itibariyle proje hazırlama süresi başlamıştır' - Son Dakika
Pakdemirli: "Bugün itibariyle proje hazırlama süresi başlamıştır"
6 saat önce
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması -Plaket töreni -Toplu fotoğraf çekimi -Açılış kurdelesinin kesilmesi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 8.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:03 Kaynak: AA
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması
-Plaket töreni
-Toplu fotoğraf çekimi
-Açılış kurdelesinin kesilmesi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 8. Başvuru Çağrısı"nın Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen tanıtım programına katıldı. (4)
Kayseri'de İYİ Parti'nin standına ve parti binasına saldırı düzenlendi Güleda Cankel'i öldürdüğünü itiraf etti! Katilin ifadesinin detayları ortaya çıktı İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu