Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Bugün itibariyle proje hazırlama süresi başlamıştır"
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Pakdemirli: "Bugün itibariyle proje hazırlama süresi başlamıştır"

6 saat önce

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması -Plaket töreni -Toplu fotoğraf çekimi -Açılış kurdelesinin kesilmesi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 8.

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması

-Plaket töreni

-Toplu fotoğraf çekimi

-Açılış kurdelesinin kesilmesi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 8. Başvuru Çağrısı"nın Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen tanıtım programına katıldı. (4)

Pakdemirli: Bugün itibariyle proje hazırlama süresi başlamıştır

Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:03 Kaynak: AA
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