Pakdemirli: "Bugünden itibaren patates ve soğanda ihracat ön izinleri il müdürlükleri tarafından... - Son Dakika

Pakdemirli: "Bugünden itibaren patates ve soğanda ihracat ön izinleri il müdürlükleri tarafından...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'ya son 18 yılda 15,2 milyar lira tarımsal destek verildiğini belirterek, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 228 proje için toplam 94 milyon lira hibe desteği ödedik.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'ya son 18 yılda 15,2 milyar lira tarımsal destek verildiğini belirterek, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 228 proje için toplam 94 milyon lira hibe desteği ödedik. Ayrıca Adana'ya yaklaşık 60 milyon lira yem bitkileri desteği ödedik." dedi.

Pakdemirli, video konferans yöntemiyle "Adana Söz Sizde" buluşmaları etkinliğine katılarak, tarım ve orman sektör temsilcileriyle görüştü.

Son 18 yılda verilen 310 milyar liralık tarımsal destekle sağlanan güçlü tarım ve orman altyapısı sayesinde pandemi sürecinde gıda arzında sıkıntı yaşanmadığını belirten Pakdemirli, "Bana göre 18 yılda tarımsal hasılamızı 7,5 kat artırdığımızı, 585 baraj inşa ettiğimizi, 4,7 milyar fidan diktiğimizi, tohumluk üretimimizi 8 kat artırdığımızı, büyükbaş hayvan varlığımızı yüzde 80, küçükbaş hayvan varlığımızı yüzde 51 artırdığımızı, ayrıca 18 milyar dolarlık tarımsal ihracatımız ve 5,3 milyar dolarlık dış ticaret fazlamızla tarımda net ihracatçı konuma geldiğimizi tekrar tekrar dile getirmek gerekir." diye konuştu.

Pakdemirli, tarımsal üretimin önemli yükünü Adana'nın üstlenmiş olduğuna dikkati çekerek, soyanın neredeyse yüzde 60'ı, yer fıstığının yüzde 53'ü, turunçgillerin yüzde 32'si, pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 10'u olmak üzere kentin birçok bitkisel ürünün üretiminde ön sıralarda yer aldını söyledi.

Adana'nın 9,8 milyar liralık tarımsal üretim değeriyle Türkiye'de 6. sırada yer aldığına işaret eden Pakdemirli, "Adana'ya son 18 yılda 15,2 milyar lira tarımsal destek verdik. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 228 proje için toplam 94 milyon lira hibe desteği ödedik. Ödediğimiz hibelerle yapılan yatırımlar neticesinde 1600 kişiye istihdam sağlandı. Hayvancılığın olmazsa olmazı meralarımıza Adana'da özel hassasiyet gösterdik ve 60 bin dekar alanda mera ıslah çalışmasını tamamladık. Ayrıca Adana'ya yaklaşık 60 milyon lira yem bitkileri desteği ödedik." dedi.

Pakdemirli, çiftçilerin tarlalarını daha kolay ekebilmeleri, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayabilmeleri maksadıyla Adana'da 1,1 milyon dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığına dikkati çekerek, 870 bin dekar araziyi suyla buluşturarak çiftçilere yıllık 700 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarını aktardı. Pakdemirli, orman mahallelerinde yaşayan 10 bin 303 aileye 77 milyon lira Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) kredisi ve hibe desteği verildiğini ifade etti.

Karataş ile Yumurtalık ilçeleri arasında denizde yıllık 30 bin ton su ürünleri yetiştiriciliği yapılması maksadıyla Su Ürünleri Yetiştiricilik Bölgesini kurduklarını dile getiren Pakdemirli, 1000 tonluk parsellerin yatırımcılara tahsis edildiğini ve yatırım süreçlerinin başladığını söyledi.

Pakdemirli, Adana'da iki Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi'nin devam ettiğini belirterek, "Karataş ilçemiz Bebeli Mahallesi'nde 3 bin 184 dekar alanda Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruyoruz. Bu bölgede topraksız tarım tekniğiyle 5 bin kişilik istihdamın oluşmasını hedeflemekteyiz." dedi.

Adana'da 2020'de 30 okulda 5 bin öğrenciye gıda güvenliği ve israf konularında eğitim vereceklerini ifade eden Pakdemirli, ayrıca Karataş ve Yüreğir ilçelerinde mevsimlik tarım işçilerine de alanlarına yönelik eğitimler verileceğini bildirdi.

Pakdemirli, toplam maliyeti 201 milyon lira olan, yaklaşık 24 bin dekar alanı sulayacak Aladağ Kökez Barajı ve Sulaması, Feke Gedikli Barajı ve Sulaması, Feke İncirli Barajı ve Sulaması, Pozantı Ömerli Barajı ve Sulaması, Saimbeyli Pınardere Barajı ve Sulaması barajlarının inşaat sözleşmelerini imzaladıklarını ifade etti. Pakdemirli, "Adana ilinde taşkınların önlenmesi amacıyla mevcut 8 pompa istasyonunu ilave 7,5 milyon lira maliyeti, pompa işinin ihalesini 2020 yılı içinde yapacağız." diye konuştu.

Adana'ya bu yıl 30,5 milyon lira hayvancılık desteği verildi

Adana'ya bu yılın ilk 6 ayında 30,5 milyon lira hayvancılık destekleme ödemesi yapıldığına dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bal ile arıcılık faaliyetlerindeki alet ve ekipman alımına yüzde 50 hibe desteği vereceğiz. Adanalı kadın arıcılarımız için özel olarak geliştirdiğimiz katma değeri yüksek arı ürünü projesini hayata geçiriyoruz. Adana'da ivesi, akkaraman ve kıl keçisini soy kütüğü projesine dahil ettik. Soy kütüğü kaydı tutulan anaç küçükbaşlara 100 lira, bu sürülerden koç ve teke alan yetiştiricilerimize 500 lira destek vereceğiz."

Pamukta fark ödemesi desteği hesaplara yatırılıyor

Pakdemirli, bakanlık olarak şimdiye kadar soğanda 150 bin ton, patateste ise 50 bin ton ihracata ön izin verilmesine imkan tanıdıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren patates ve soğanda ihracat ön izinleri, il müdürlüklerimiz tarafından verilecektir. Yapılan tüm ihracat başvuruları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Ayrıca Adana'nın da içinde olduğu 7 ilimizdeki 43 bin 653 çiftçimizin banka hesaplarına, bu akşam itibarıyla yağlı tohumlu bitkiler ve pamuk için yaklaşık 754,7 milyon lira fark ödemesi desteği yatırılmaya başlanacak. Bununla birlikte besi desteği ödemesi kapsamında 66 bin 338 yetiştiricimizin 524 bin 428 büyükbaş hayvanı için 131,4 milyon lira destekleme ödemesini yine bugün saat 18.00'den itibaren ödemeye başlıyoruz."

Bakan Pakdemirli, daha sonra sektör temsilcilerinin taleplerini dinledi, onlarla sohbet etti.

Toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da tarımın Adana'nın ilk gündem maddelerinden biri olduğunu belirterek, "Biz tarım konusunu önceliyoruz. Türkiye'nin geleceğinin üretmekten geçtiğine inanıyoruz. Bakanımız ve fedakarca üretime destek veren tüm çiftçilerimize gönülden teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Pakdemirli: Bugünden itibaren patates ve soğanda ihracat ön izinleri il müdürlükleri tarafından...

Bekir Pakdemirli, İhracat, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 04:14 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Bugünden itibaren patates ve soğanda ihracat ön izinleri il müdürlükleri tarafından... - Son Dakika

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi? Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı? Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı "Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu         
22:14
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim! Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!         
22:05
Normalleşme sonrası Şanlıufra'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor Normalleşme sonrası Şanlıufra'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor         
22:01
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak         
22:00
İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı         
21:42
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı         
21:30
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi         
21:30
İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu         
21:25
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı         
21:09
Hazal Kaya'dan Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez         
21:09
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu         
21:08
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu         
20:49
Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı         
20:40
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu         
20:35
Goller arka arkaya geliyor! Göztepe farkı 1'e indirdi Goller arka arkaya geliyor! Göztepe farkı 1'e indirdi         
20:34
İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı         
20:24
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor         
20:15
Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi         
20:03
Kadıköy'de harika gol! Kayserispor öne geçti Kadıköy'de harika gol! Kayserispor öne geçti         
19:48
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu         
19:44
Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek         
19:22
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı         
19:18
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte         
18:49
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor         
18:49
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı         
18:35
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü         
18:16
Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı: Barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı: Barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım         
18:09
Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır         
18:09
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek         
18:06
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
17:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2020 22:35:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakdemirli: "Bugünden itibaren patates ve soğanda ihracat ön izinleri il müdürlükleri tarafından... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]