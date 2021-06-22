Pakdemirli: "Bugünlerde kuraklığı yaşıyoruz, bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık almaya da devam ediyoruz" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması
Bakana hediye takdimi
Dua edilmesi
Açılış kurdelesinin kesilmesi
Açılan Meteoroloji 16. bölge müdürlüğü Pakdemirli:
"Bugünlerde kuraklığı yaşıyoruz.Bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık almaya devam ediyoruz"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Iğdır Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün açılış programında konuştu. (3)
Kaynak: AA
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