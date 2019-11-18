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Pakdemirli: "Bundan sonra balon balığı zehir saçmayacak, ilaç olacak"
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:43 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (1)
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