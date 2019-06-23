Son Dakika Haberleri: Pakdemirli, Büyükçekmece'de buğday hasadı yaptı
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Pakdemirli, Büyükçekmece'de buğday hasadı yaptı

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl bakanlık olarak buğday ve arpa için iyi fiyat verdiklerini belirterek, "Buğdayın tonunda taban fiyat bin 350, arpada bin 100 lira, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl bakanlık olarak buğday ve arpa için iyi fiyat verdiklerini belirterek, "Buğdayın tonunda taban fiyat bin 350, arpada bin 100 lira, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle... Geçen yıla oranla net rakamların yüzde 35-40 üzerinde bir fiyatla çiftçimizi bu yıl daha memnun etme yolunda adımları atmış olduk." dedi.
Pakdemirli, Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde buğday hasadına katıldı. Çiftçilerle sohbet eden Pakdemirli, biçerdövere binerek bir süre buğday hasadı yaptı.
Pakdemirli, burada yaptığı açıklamada, Marmara ve Trakya'da buğdayda hasadın başladığını ifade ederek, bol ve bereketli bir hasat dönemi olması temennisinde bulundu.
Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı olarak buğday için iyi fiyat verdiklerini belirten Pakdemirli, "Buğdayın tonunda taban fiyat bin 350, arpada bin 100 lira, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle... Geçen yıla oranla net rakamların yüzde 35-40 üzerinde bir fiyatla çiftçimizi bu yıl daha memnun etme yolunda adımları atmış olduk." dedi.
Hasat döneminin çiftçiler için bayram olduğunu ifade eden Pakdemirli, şu anda çiftçilerin bayramı yaşadığını söyledi.
Kendisinin daha önce de biçerdöver kullandığını belirten Pakdemirli, biçerdöverle hasat yaptı ve tarlada incelemelerde bulundu.
Pakdemirli, Büyükçekmece'de buğday hasadı yaptı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:09 Kaynak: AA
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