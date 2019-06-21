Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: Çay budama desteklerini bugün ödüyoruz
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Pakdemirli: Çay budama desteklerini bugün ödüyoruz

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Bugün itibarıyla, çay budama desteklerini ödüyoruz.

Pakdemirli: Çay budama desteklerini bugün ödüyoruz, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Bugün itibarıyla, çay budama desteklerini ödüyoruz. Yaklaşık 75 bin üreticimize 185 bin dekar alan için toplamda 230 milyon TL'lik bedeli, bugün saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesabına yatıracağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:58 
Bekir Pakdemirli, Ekonomi
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