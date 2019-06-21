Pakdemirli: Çay budama desteklerini bugün ödüyoruz
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Bugün itibarıyla, çay budama desteklerini ödüyoruz.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Bugün itibarıyla, çay budama desteklerini ödüyoruz. Yaklaşık 75 bin üreticimize 185 bin dekar alan için toplamda 230 milyon TL'lik bedeli, bugün saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesabına yatıracağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:58
Çay üreticisine budama desteği bugün ödenecek
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