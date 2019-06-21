Pakdemirli: Çay budama desteklerini bugün ödüyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Bugün itibarıyla, çay budama desteklerini ödüyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Bugün itibarıyla, çay budama desteklerini ödüyoruz. Yaklaşık 75 bin üreticimize 185 bin dekar alan için toplamda 230 milyon TL'lik bedeli, bugün saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesabına yatıracağız." dedi.

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Çay üreticisine budama desteği bugün ödenecek

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