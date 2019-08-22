Pakdemirli: "(Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları) 10 liranın altına düşecek olursa müdahale ederiz"
37 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa Sultani çekirdeksiz üzüm sezonunun açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:29 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa Sultani çekirdeksiz üzüm sezonunun açılışına katıldı. (3)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları) Eğer borsadaki seyir 10 liranın altına düşecek gibi olursa devlet olarak, TMO olarak girer müdahale ederiz. İnciri de izleriz. İncirde de tedbir almamız gerekirse onunla ilgili de bakarız ama orada da piyasa iyi görünüyor"
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