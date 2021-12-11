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Pakdemirli: Çiftçilere 2,6 milyar lira ödemeye başlıyoruz - Son Dakika

Pakdemirli: Çiftçilere 2,6 milyar lira ödemeye başlıyoruz

11.12.2021 01:51
Pakdemirli: Çiftçilere 2,6 milyar lira ödemeye başlıyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuraklıktan etkilenen 651 bin çiftçi için 2,6 milyar lira kaynak ayrıldığını belirterek, "Bu 2,6 milyar lirayı da Aralığın ikinci yarısından itibaren ödemeye başlıyoruz" dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuraklıktan etkilenen 651 bin çiftçi için 2,6 milyar lira kaynak ayrıldığını belirterek, "Bu 2,6 milyar lirayı da Aralığın ikinci yarısından itibaren ödemeye başlıyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında; Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın 2022 bütçesini görüşmek üzere toplandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Genel Kurul'da Bakanlığın bütçesine ilişkin sunum yaptı. Tarımın siyaset üstü bir sektör olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, "Toplumun bütün paydaşlarının da buna katkı sağlaması lazım. Önemli meselelere nasıl yaklaşıyorsak, bu sektöre de önemli mesele diye yaklaşmamız gerekiyor. Ordumuza nasıl yaklaşıyorsak, önemli meselelere nasıl yaklaşıyorsak tarıma da bu şekilde yaklaşmamız lazım diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'2021 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ, TÜM YILLARIN ÖTESİNDE YAŞADIK'2020'de pandemi süreci ile birlikte tüm dünyada ve tüm ülkelerde bir ekonomik dalgalanmanın yaşandığını savunan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı: "Tüm dünya ve tüm ülkeler, Türkiye de dahil olmak üzere büyük bir sınav verdi. Hala da bu sınavı vermeye devam ediyoruz. Çoğu ülkede üretim, lojistik ve erişim problemleri yaşandı. Yani marketler boşaldı, raflar boşaldı. İnsanlar marketlere gitti ve evlerine alacakları gıda malzemesiyle ilgili eksiklikleri gördü. Bu günler, aylar ve hatta bazı durumlarda da yıllardır süregelen bir durum. Türkiye ve dünya da maalesef 2021 iklim değişikliğini, tüm yılların daha ötesinde yaşamak durumunda kalmıştır. En çok etkilenen alanlar da tarım, orman ve su. Burada pandemiyi bir kenara koysanız, iklim değişikliğiyle ilgili alanların en önemlisi işte, sel varsa sel geliyor, bir yandan hava olaylarından dolayı orman yangınlarını yaşadık, bir yandan kuraklığı yaşadık."'ARALIK AYININ İKİNCİ YARISINDA ÖDEMELER YAPILACAK'Kuraklıktan etkilenen 651 bin çiftçi için pek çok tedbir aldıklarını aktaran Bakan Pakdemirli,  "Bu da 2,6 milyar lira. Bu 2,6 milyar lirayı da aralığın ikinci yarısından itibaren ödemeye başlıyoruz. Kuraklıkla alakalı en önemli meselelerden bir tanesi sudur. Basınçlı sulamalarla ilgili bu sene 300 milyon ayırmıştık, seneye de bunun daha fevkinde bir rakam ayırıyor olacağız. Bütün bu risklerin getirdiği sıkıntıların üstesinden gelmek için dün olduğu gibi bugün olduğu gibi 2022'de de çalışmaya devam ediyor olacağız" açıklamasında bulundu.TARIMSAL DESTEKLER AK Parti hükümetleri döneminde sağlanan tarımsal destekler konusunda istatistik bilgileri paylaşan Pakdemirli, "19 yılda 396 milyar lira reel tarımsal destek ödedik. Desteklerimiz 2017'den bu yana tam 2 misli arttı ve 12,9 milyardan 26 milyara geldi. 2006'dan bu yana 465 bin istihdam gerek bizim ORKÖY destekleri gerek KKYDP gerekse TKDK destekleriyle 465 bin ek istihdam çiftçimize, köylümüze sağlandı ve 24 milyar lirayı bulan bir destek ödendi" dedi.Türkiye'de yaşanan kuraklığa dikkat çeken Pakdemirli, "Geçen yıl ve bu sene ciddi bir kuraklık yaşadık. Bu sene geçen yıldan daha az bir üretimimiz olacak, doğrudur ama geçen yıl itibarıyla da kuraklık yaşamamıza rağmen 126 milyon ton bitkisel üretim gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin bitkisel üretim rekorunu geçen yıl itibarıyla kırdık. Bu başarı tarihe düşülecek bir nottur, çiftçimizin emek ve gayretini göstermektedir, iyi bir planlamanın sonucundadır" ifadelerini kullandı.Hayvancılık konusunda da değerlendirmelerde bulunan Pakdemirli, "Hayvancılıkta da 19 yılda 92 milyar lira destek ödedik. Son üç yılda da 26 milyar lira destek ödeyerek büyükbaşta toplamda yüzde 85 artışla 18,3 milyona geldik, küçükbaşta da yüzde 80 artışla 57,4 milyona geldik. Küçükbaşta Avrupa'da 1, büyükbaşta da Avrupa'da 2'nciyiz" şeklinde konuştu.Bakan Pakdelmirli, ağaçlandırma konularında Türkiye'nin, Avrupa'da 1, dünyada ise 4'üncü sırada, olduğunu söyleyerek, "Orman varlığı sıralamasında 46'ncı sıradan 27'nci sıraya geldik. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 80 ülkeden bakan ve temsilcilerle beraber 252 milyon ağaç dikme sözümüzü, fidan dikme sözümüzü tutmak gayretiyle bir araya geldik, sene sonuna kadar da 252 milyon fidanı bitirmiş olacağız" dedi.YANGINLARLA MÜCADELEYangınlarla mücadele koşunda da konuşan Bakan Pakdemirli, "Yangınlarla mücadelemiz her yıl artarak giden, etkin bir mücadele. Mesela, 2020'de 27 helikopterimiz varken, 2021'e 39 helikopterle girdik. Mesela, bunlar eleştirilirken bu helikopter sayısını kimse göze almıyor. 3 amfibik, 1 uçak ve 4 İHA'yla girdik ama bu dönemde Türkiye, ciddi bir şekilde uçak sayısını başta Sayın Cumhurbaşkanımızın itibarı, devletimizin itibarı sayesinde hızlı bir şekilde 18 uçağa çıkarmış durumdadır. 162 gözetleme kulesinden, 324 kamera kullanarak ilk defa askeri amaçlar dışında da İHA'ları kullanarak son teknolojik bir şekilde yangınlara müdahale ediyoruz. İlk müdahale süremiz kırk dakikadan 12 dakikaya inmiştir" diye konuştu.

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA,


Bekir Pakdemirli, Türkiye, Çiftçi, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pakdemirli: Çiftçilere 2,6 milyar lira ödemeye başlıyoruz - Son Dakika


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