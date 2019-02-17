Pakdemirli: "Çiftçimizin ve Üreticimizin Yanındayız"
13 dakika önce
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması AFYONKARAHİSAR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması AFYONKARAHİSAR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:54 Kaynak: AA
Erdoğan'ın Duyurduğu Muhtaç Ailelere Elektrik Tüketim Desteğinin Haftaya Başlaması Bekleniyor
Süleyman Soylu'dan HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli'ye: Suratında Meymenet Yok
Dilenerek Topladıkları Parayla 3 Araba Aldılar, Noterde Kameralara Yakalandılar
Binali Yıldırım, Kadıköy Barlar Sokağı'ndan Geçti