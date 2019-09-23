Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: Çin'e süt ihracatı için anlaşmayı sağladık
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Pakdemirli: Çin'e süt ihracatı için anlaşmayı sağladık

2 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Çin'e süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladık.

Pakdemirli: Çin'e süt ihracatı için anlaşmayı sağladık, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Çin'e süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladık." dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Bekir Pakdemirli, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:10 
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