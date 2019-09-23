Pakdemirli: Çin'e süt ihracatı için anlaşmayı sağladık
2 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Çin'e süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladık.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Çin'e süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladık." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:10
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