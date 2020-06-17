Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle "17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü" programına katıldı. (1)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu

Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu