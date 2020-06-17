Pakdemirli: "Çölleşme ve arazi tahribatı hafife alınacak bir çevre problemi değil"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelmesi Tanıtım filmi gösterimi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle "17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü" programına katıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelmesi
Tanıtım filmi gösterimi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle "17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü" programına katıldı. (1)
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 12:38 Kaynak: AA
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