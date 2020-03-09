Pakdemirli: "Cumhuriyet tarihininen büyük bilgi, plan ve proje kütüphanesini oluşturmuş olduk" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Cumhuriyet tarihininen büyük bilgi, plan ve proje kütüphanesini oluşturmuş olduk' - Son Dakika

Pakdemirli: "Cumhuriyet tarihininen büyük bilgi, plan ve proje kütüphanesini oluşturmuş olduk"

11 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin törenin yapıldığı salona gelmesi Salonda katılımcılar Tanıtım filminin izlenmesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirl'ye "fahri doktora" payesi takdim edilmesi ve cübbe giymesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ISPARTA - Tarım ve...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin törenin yapıldığı salona gelmesi

Salonda katılımcılar

Tanıtım filminin izlenmesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirl'ye "fahri doktora" payesi takdim edilmesi ve cübbe giymesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ISPARTA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince verilen "fahri doktora" payesi takdim töreninde konuştu. (1)

Pakdemirli: Cumhuriyet tarihininen büyük bilgi, plan ve proje kütüphanesini oluşturmuş olduk

Bekir Pakdemirli, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:45 Kaynak: AA
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