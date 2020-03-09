Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin törenin yapıldığı salona gelmesi

Salonda katılımcılar

Tanıtım filminin izlenmesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirl'ye "fahri doktora" payesi takdim edilmesi ve cübbe giymesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ISPARTA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince verilen "fahri doktora" payesi takdim töreninde konuştu. (1)