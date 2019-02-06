Son Dakika Haberleri: Pakdemirli'den '2021 sonunda et ithalatı yapılmayacak' açıklaması

Pakdemirli'den '2021 sonunda et ithalatı yapılmayacak' açıklaması

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Son dönemde etle ilgili tüketim arttığı için bazen eksik kalıyor bazen ithalat yapılabiliyor ama inşallah 2021 yılının sonu itibarıyla da herhangi bir ithalatımız olmayacak" dedi.

Pakdemirli'den '2021 sonunda et ithalatı yapılmayacak' açıklaması, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Son dönemde etle ilgili tüketim arttığı için bazen eksik kalıyor bazen ithalat yapılabiliyor ama inşallah 2021 yılının sonu itibarıyla da herhangi bir ithalatımız olmayacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:20 

Bekir Pakdemirli, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zam Alamayan İşçi İstifa Ederse Kıdem Tazminatı Alamıyor Üzüm İçin Sigortalama Süresi 28 Şubat'ta Sona Eriyor

Arda Turan'ın Esnaf Lokantası Arşiv Kapandı TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan İstanbullulara Müjde! Gebze-Halkalı Hattı 10 Mart'ta Açılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 19:54:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakdemirli'den '2021 sonunda et ithalatı yapılmayacak' açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]