Pakdemirli'den '2021 sonunda et ithalatı yapılmayacak' açıklaması
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Son dönemde etle ilgili tüketim arttığı için bazen eksik kalıyor bazen ithalat yapılabiliyor ama inşallah 2021 yılının sonu itibarıyla da herhangi bir ithalatımız olmayacak" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı
Pakdemirli, "Son dönemde etle ilgili tüketim arttığı için bazen eksik kalıyor bazen ithalat yapılabiliyor ama inşallah 2021 yılının sonu itibarıyla da herhangi bir ithalatımız olmayacak" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:20
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