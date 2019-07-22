Son Dakika Haberleri: Pakdemirli'den 'hastalıklı hayvan' açıklaması
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Pakdemirli'den 'hastalıklı hayvan' açıklaması

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İspanya'dan Türkiye'ye getirilen hayvanlara ilişkin olarak, "Hayvanlara el koyduk, her türlü kan alındı, 21 günlük karantina süresi devam ediyor.

Pakdemirli'den 'hastalıklı hayvan' açıklaması , System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İspanya'dan Türkiye'ye getirilen hayvanlara ilişkin olarak, "Hayvanlara el koyduk, her türlü kan alındı, 21 günlük karantina süresi devam ediyor. Karantina sonunda sağlıklı değilse itlaf ediyorsunuz." dedi.
Bekir Pakdemirli, Türkiye, İspanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:52 
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