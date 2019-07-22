Pakdemirli'den 'hastalıklı hayvan' açıklaması
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İspanya'dan Türkiye'ye getirilen hayvanlara ilişkin olarak, "Hayvanlara el koyduk, her türlü kan alındı, 21 günlük karantina süresi devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İspanya
'dan Türkiye
'ye getirilen hayvanlara ilişkin olarak, "Hayvanlara el koyduk, her türlü kan alındı, 21 günlük karantina süresi devam ediyor. Karantina sonunda sağlıklı değilse itlaf ediyorsunuz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:52
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