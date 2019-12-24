Pakdemirli'den Karacabey'e destek sözü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli'den Karacabey'e destek sözü - Son Dakika

Pakdemirli'den Karacabey'e destek sözü

6 saat önce

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü.

Pakdemirli'den Karacabey'e destek sözü, System.String[]

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü.


Belediye Başkanı Ali Özkan, Ankara'da gerçekleştirdiği program kapsamında Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile görüştü. Yapılan görüşmede, Karacabey'deki zirai kalkınmaya yönelik çalışmalar ve üreticileri destekleyecek projeler konuşuldu. Gerçekleşen görüşmede TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve İlçe Başkanı Ertem İşcan da yer aldı.


Karacabey'deki çalışmalarla ilgili Bakan Pakdemirli'ye bilgiler aktaran Belediye Başkanı Ali Özkan, özellikle 3T vizyonuyla birlikte kentin adeta çehresinin değiştiğini ifade ederek, tarıma hassas yeni sanayi tesislerinin ilçeye kazandırılması noktasındaki çalışmalardan ve şehri geleceğe taşıyacak projelerden bahsetti. Bakan Pakdemirli'den destek sözü aldıklarını ifade eden Özkan, "İstanbul-Bursa- İzmir otoyolu, TEKNOSAB gibi devletimizin gerçekleştirdiği büyük ölçekli yatırımlarla Karacabey, her geçen gün değerine değer katıyor. İlçemizi hep birlikte geleceğe taşırken, Karacabey'in en önemli değerlerinden biri olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de çok daha verimli hale getirecek çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktada, verimli topraklarımızın korunması konusunda da son derece hassasız. Bakanımızın destek sözü vermesiyle birlikte, çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı. - BURSA

Bekir Pakdemirli, Ali Özkan, Karacabey, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:12 Kaynak: İHA
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