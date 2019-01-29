Pakdemirli'den Nişasta Bazlı Şeker kotası açıklaması
25 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Nişasta Bazlı Şeker kotasının düşürülerek ilave 500 bin ton şeker pancarının üretileceğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı
Pakdemirli, Nişasta Bazlı Şeker kotasının düşürülerek ilave 500 bin ton şeker pancarının üretileceğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:49
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