Son Dakika Haberleri: Pakdemirli'den Nişasta Bazlı Şeker kotası açıklaması

Pakdemirli'den Nişasta Bazlı Şeker kotası açıklaması

25 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Nişasta Bazlı Şeker kotasının düşürülerek ilave 500 bin ton şeker pancarının üretileceğini açıkladı.

Pakdemirli'den Nişasta Bazlı Şeker kotası açıklaması, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Nişasta Bazlı Şeker kotasının düşürülerek ilave 500 bin ton şeker pancarının üretileceğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:49 

Bekir Pakdemirli, Ekonomi
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