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Pakdemirli'den Pendik'teki yangının failine ilişkin açıklama

38 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Pendik'teki yangın) Yakalanan kişiyle ilgili görünen o ki bir terör bağlantısı mevcut."

Pakdemirli'den Pendik'teki yangının failine ilişkin açıklama , System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "( Pendik'teki yangın) Yakalanan kişiyle ilgili görünen o ki bir terör bağlantısı mevcut."

Bekir Pakdemirli, Pendik, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:35 
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