Pakdemirli'den Pendik'teki yangının failine ilişkin açıklama
38 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Pendik'teki yangın) Yakalanan kişiyle ilgili görünen o ki bir terör bağlantısı mevcut."
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "( Pendik'teki yangın) Yakalanan kişiyle ilgili görünen o ki bir terör bağlantısı mevcut."
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:35
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