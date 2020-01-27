Pakdemirli: Deprem bölgesindeki çiftçilerin destek ödemelerini bugün yapacağız - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli: Deprem bölgesindeki çiftçilerin destek ödemelerini bugün yapacağız - Son Dakika

Pakdemirli: Deprem bölgesindeki çiftçilerin destek ödemelerini bugün yapacağız

6 saat önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Elazığ ve Malatya'da bulunan çiftçiler için 31 Ocak'ta yapılması planlanan toplam 33,3 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün üreticilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Pakdemirli: Deprem bölgesindeki çiftçilerin destek ödemelerini bugün yapacağız, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Elazığ ve Malatya'da bulunan çiftçiler için 31 Ocak'ta yapılması planlanan toplam 33,3 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün üreticilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:  "Elazığ ve Malatya'daki üreticilerimize; buzağı için 23 milyon lira, yem bitkileri için 6,5 milyon lira, hububat için 3 milyon lira, Çatak için 700 bin lira, sertifikalı tohum kullanımı için de 100 bin lira olmak üzere toplamda 33,3 milyon destek ödemesi yapacağız. Yapacağımız bu destek ödemeleri çiftçilerimize, üreticilerimize hayır olsun. Bu vesile ile Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum."

ANKARA, -


Bekir Pakdemirli, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:38 Kaynak: DHA
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