Pakdemirli: "Dere yataklarından uzak durmamız lazım" - Son Dakika

Pakdemirli: "Dere yataklarından uzak durmamız lazım"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin basın açıklaması BURSA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa Yenişehir Havalimanı'nda Kestel ilçesinde yaşanan selle ilgili açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 06:36 Kaynak: AA
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