Pakdemirli: "(Destek ödemeleri) Yarın 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya... - Son Dakika

Pakdemirli: "(Destek ödemeleri) Yarın 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yaklaşık 651 milyon liralık destek ödemeleri yarın 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yaklaşık 651 milyon liralık destek ödemeleri yarın 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak."dedi.

Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:14 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Pakdemirli: '(Destek ödemeleri) Yarın 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya... - Son Dakika Ekonomi
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