Pakdemirli: "(Destek ödemeleri) Yarın 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya... - Son Dakika
Pakdemirli: "(Destek ödemeleri) Yarın 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yaklaşık 651 milyon liralık destek ödemeleri yarın 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yaklaşık 651 milyon liralık destek ödemeleri yarın 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak."dedi.
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9.07.2020 22:10:08. #1.13#
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