Pakdemirli: "Devlet ormanları imara konu edilemez"
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki orman yangınlarına ilişkin Tekketepe yangın gözetleme istasyonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:41 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, İzmir
'deki orman yangınlarına ilişkin Tekketepe yangın gözetleme istasyonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Anayasa'nın 169. maddesi şunu der, 'Orman alanları imara konu edilemez'. Nokta. Anayasa ile korunan alanlardır. Yine 169. madde şunu der, 'burası yanıyorsa tekrar ağaçlandıracaksın.' Bunun başka açıklaması başka bir şeyi yok ama bunların üzerinden siyasi rant üretmeye çalışmayı kesinlikle doğru bulmuyorum. Yani devlet ormanları imara konu edilemez."
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