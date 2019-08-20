Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Devlet ormanları imara konu edilemez"
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Pakdemirli: "Devlet ormanları imara konu edilemez"

9 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki orman yangınlarına ilişkin Tekketepe yangın gözetleme istasyonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki orman yangınlarına ilişkin Tekketepe yangın gözetleme istasyonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Anayasa'nın 169. maddesi şunu der, 'Orman alanları imara konu edilemez'. Nokta. Anayasa ile korunan alanlardır. Yine 169. madde şunu der, 'burası yanıyorsa tekrar ağaçlandıracaksın.' Bunun başka açıklaması başka bir şeyi yok ama bunların üzerinden siyasi rant üretmeye çalışmayı kesinlikle doğru bulmuyorum. Yani devlet ormanları imara konu edilemez."
Bekir Pakdemirli, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:41 Kaynak: AA
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